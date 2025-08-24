Temperaturas mais suaves com possibilidade de chuva fraca ou aguaceiros

As temperaturas máximas vão descer este domingo, dia em que há a possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no Litoral a norte do Cabo Raso até ao meio da manhã.

À Renascença, a meteorologista da IMPA Patrícia Marques sublinha que “vamos ter a temperatura mais dentro daquilo que é normal para a época do ano e um bocadinho melhor para os incêndios”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já em termos de humidade relativa, Patrícia Marques diz que houve praticamente recuperação em todo o território, à exceção das zonas dos incêndios, ou seja, nas zonas dos distritos de Castelo Branco e Santarém.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 14º C, em Braga e na Guarda, e os 18ºC, em Faro, e as máximas entre os 22ºC, em Viana do Castelo, e os 34ºC, em Bragança e Évora.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deve apresentar períodos de muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste até ao fim da manhã e temporariamente pouco nublado ou limpo durante a tarde.

O vento soprará em geral fraco de vários rumos, tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste a partir do fim da manhã, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

“Vamos ter durante o dia um período mais calmo em que se calhar há a hipótese de debelar os incêndios por completo”, assinala Patrícia Marques.

De acordo com o IPMA, mais de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre encontram-se este domingo em perigo máximo de incêndio rural.