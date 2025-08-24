Menu
Ucrânia. Meio milhar de pessoas juntam-se em Lisboa para celebrar dia da independência

24 ago, 2025 - 18:06 • Lusa

A+ / A-

Cerca de 500 pessoas reuniram-se este domingo no parque Eduardo VII, em Lisboa, para celebrar o dia da independência da Ucrânia com a presença da embaixadora ucraniana, que agradeceu o apoio de Portugal ao país em guerra.

A concentração contou com cartazes de agradecimento a Portugal assim como uma faixa com a frase "O único caminho para a paz -- Vitória da Ucrânia".

Os cerca de 500 manifestantes, segundo adiantou à Lusa fonte policial, desceram depois a Avenida da Liberdade entoando gritos de libertação e a saudação ucraniana "Slava Ukraini".

A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Maryna Mykhailenko, agradeceu o apoio do Governo português, em declarações aos jornalistas, porém ressalvou que é preciso fazer mais.

