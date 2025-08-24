Universidades esperam aumento de candidatos na 2.ª fase

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas admitiu este domingo que o número de candidatos na 2.ª fase do ensino superior poderá ser mais elevado do que em anos anteriores.

Em declarações à Lusa, o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Paulo Jorge Ferreira, explicou que "os calendários de exames do 12.º ano e de inscrição no Concurso Nacional de Acesso podem ter dado azo a que haja agora numa segunda fase um peso bastante maior do que aquilo que havia nos anos anteriores".

De acordo com os dados conhecidos este domingo, ficaram colocados 43.899 estudantes na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, o que corresponde a uma diminuição de 12,1% em relação ao ano passado.

Para o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, ainda é cedo para avaliar o impacto desta diminuição, uma vez que ainda vão decorrer mais duas fases de acesso que poderão ter mais candidatos. Ainda assim, Paulo Jorge Ferreira indicou que é preciso olhar para o novo modelo que coloca mais peso nos exames nacionais e para "a situação no secundário este ano e o que ela tem de diferente face a anos anteriores".