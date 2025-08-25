É necessário "uma alteração profunda da lei" para Polícia Municipal cumprir ordens de Carlos Moedas

Em entrevista à Renascença , o presidente do OSCOT refere que "a criação das Polícias Municipais restringe a atuação e as competências dessas polícias a atos puramente de polícia administrativa , portanto retirando-o da esfera das competências como têm a Polícia de Segurança Pública ou a Guarda Nacional Republicana, as competências de polícia criminal".

Em causa estão declarações públicas feitas pelo autarca de Lisboa em 2024, quando admitiu atribuir à Polícia Municipal as funções de agir perante atos criminais, cenário já analisado pelo Ministério da Administração Interna, que emitiu um parecer negativo face às ordens de Carlos Moedas.

"Aquilo que o senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa quer atribuir à Polícia Municipal, no enquadramento atual da lei, não é possível", sublinha Francisco Rodrigues.

"A não ser que haja uma profunda alteração da lei", a Polícia Municipal não pode cumprir a ordem do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para realizar detenções, diz à Renascença o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT).

Francisco Rodrigues reconhece que o posicionamento do autarca de Lisboa face à atuação da Polícia Municipal pode levantar o tema de discussão relativamente a um eventual alargamento das funções daquela força.



Considera, porém, "errado" pensar que se os agentes da Polícia Municipal "são da Polícia de Segurança Pública, estando em Lisboa e no Porto, ao serviço das câmaras, continuavam com as mesmas competências". A OSCOT explica que "a partir do momento em que se passa em comissão de serviço, seja nas polícias municipais como no desempenho de uma outra qualquer atividade do Estado, perde-se a condição inicial".

"Não e fácil resolver esta questão", reconhece Rodrigues: "Não é impossível, mas é muito difícil no atual enquadramento legislativo".

"Eu compreendo perfeitamente a posição e a pretensão do Dr. Carlos Moedas", garante o presidente do OSCOT, apesar de referir que "é muito relativo" perceber se a criminalidade poderia diminuir se a Polícia Municipal tivesse liberdade de agir em questões de criminalidade. A quantidade "não significa dar mais, não significa fazer melhor. Às vezes, não é preciso dar mais para se fazer melhor, é preciso é fazer melhor com aquilo que se tem".

O "desinvestimento nas forças de segurança" é um cenário invocado por Francisco Rodrigues, que diz que se sente a falta de elementos das forças de segurança.

O PS diz que tudo indica que as ordens dadas por Carlos Moedas à Polícia Municipal de Lisboa (PML) para efetuar detenções são ilegais. É a reação dos socialistas depois de o "Diário de Noticias" avançar, esta segunda-feira, que o Governo tinha um parecer negativo às ordens de Carlos Moedas para a Polícia Municipal desde outubro de 2024. No entanto, a ministra da Administração Interna acabou por pedir um outro parecer que resultou, de novo, num parecer negativo, entregue em abril deste ano e divulgado em julho.



Contactado pela Renascença, Carlos Moedas refere, por escrito que continuará a incentivar a Polícia Municipal a fazer "tudo para manter a segurança dos lisboetas".



Mais tarde, em declarações a vários jornalistas, o autarca lisboeta voltou a abordar o tema, garantindo que que não quer tornar a Polícia Municipal num órgão criminal.

Carlos Moedas insiste que a lei atual tem de ser alterada, "se está mal feita": "Eu quero que a PML possa levar uma pessoa apanhada em flagrante delito para a esquadra. É uma vergonha para um polícia municipal não poder levar alguém que está a roubar na rua para a esquadra", reitera.