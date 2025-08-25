Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Educação

Escolas devem definir sanções para alunos que usem telemóveis

25 ago, 2025 - 18:02 • Ana Kotowicz

Escolas receberam recomendações sobre regras relativas ao uso de telemóveis. Quando alunos do 2.º e 3.º ciclo partilham espaços, proibição deve ser para todos.

A+ / A-

São sugestões e não novas regras para seguir à letra. Este ano, por decisão do Ministério da Educação, o uso de telemóveis está proibido nas escolas para todos os alunos até ao 6.º ano. Assim, o ministro Fernando Alexandre enviou, esta segunda-feira, um grupo de recomendações aos diretores para que a proibição seja bem aceite nas escolas. O arranque do ano letivo acontece daqui a poucas semanas, entre 11 e 15 de setembro.

Proibir os telemóveis também no 3.º ciclo nas escolas em que estes alunos partilham os espaços com os mais novos é uma das sugestões deixadas.

Outra, é a de que os diretores clarifiquem as sanções a aplicar em caso de incumprimento, devendo ser "proporcionais e adequadas".

Proibição avança, com exceções. Alunos podem usar telemóveis sem internet para falar com os pais

Telemóveis nas escolas

Proibição avança, com exceções. Alunos podem usar telemóveis sem internet para falar com os pais

Será proibido o uso de smartphones nos espaços esc(...)

Ao longo do documento, a que a Renascença teve acesso, a tutela refere várias vezes que as escolas têm autonomia para decidir sobre as novas regras. As direções escolares devem adaptar as orientações “à sua realidade, aos diferentes perfis de alunos e à organização interna de cada estabelecimento”, e as recomendações servem apenas para "clarificar procedimentos e dar exemplos de boas práticas".

Entre as medidas recomendadas, destaca-se ainda "a importância de definir regras claras", que sejam conhecidas por toda a comunidade escolar, "incluindo a identificação de espaços e horários em que o uso de telemóveis é proibido ou restrito", bem como as respetivas exceções.

As escolas devem ainda determinar as sanções a aplicar em caso de incumprimento.

A tutela sugere também que, nos casos em que alunos do 2.º e 3.º ciclos partilham instalações, seja considerado o alargamento da proibição a todos, para assegurar "coerência e facilitar a monitorização".

Outra recomendação prende-se com a formação de professores e assistentes operacionais, para que exista "um padrão" de atuação comum na sensibilização e na aplicação de sanções. "Deverá ser definido um padrão de abordagem, de modo que todos os responsáveis escolares saibam como proceder na sensibilização ou na sanção de incumprimentos."

A promoção de alternativas ao uso de telemóveis durante os intervalos — como atividades desportivas, jogos ou espaços de lazer — também é incentivada e o Ministério da Educação sugere que todos sejam envolvidos na busca de soluções: alunos, famólias e parceiros locais.

Aliás, conclui a tutela, a participação da comunidade escolar é apontada como essencial para a boa adesão às novas regras.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 25 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?