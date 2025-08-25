Escolas devem definir sanções para alunos que usem telemóveis

Outra, é a de que os diretores clarifiquem as sanções a aplicar em caso de incumprimento, devendo ser "proporcionais e adequadas".

Proibir os telemóveis também no 3.º ciclo nas escolas em que estes alunos partilham os espaços com os mais novos é uma das sugestões deixadas.

São sugestões e não novas regras para seguir à letra. Este ano, por decisão do Ministério da Educação, o uso de telemóveis está proibido nas escolas para todos os alunos até ao 6.º ano. Assim, o ministro Fernando Alexandre enviou, esta segunda-feira, um grupo de recomendações aos diretores para que a proibição seja bem aceite nas escolas. O arranque do ano letivo acontece daqui a poucas semanas, entre 11 e 15 de setembro.

Ao longo do documento, a que a Renascença teve acesso, a tutela refere várias vezes que as escolas têm autonomia para decidir sobre as novas regras. As direções escolares devem adaptar as orientações “à sua realidade, aos diferentes perfis de alunos e à organização interna de cada estabelecimento”, e as recomendações servem apenas para "clarificar procedimentos e dar exemplos de boas práticas".

Entre as medidas recomendadas, destaca-se ainda "a importância de definir regras claras", que sejam conhecidas por toda a comunidade escolar, "incluindo a identificação de espaços e horários em que o uso de telemóveis é proibido ou restrito", bem como as respetivas exceções.

As escolas devem ainda determinar as sanções a aplicar em caso de incumprimento.

A tutela sugere também que, nos casos em que alunos do 2.º e 3.º ciclos partilham instalações, seja considerado o alargamento da proibição a todos, para assegurar "coerência e facilitar a monitorização".

Outra recomendação prende-se com a formação de professores e assistentes operacionais, para que exista "um padrão" de atuação comum na sensibilização e na aplicação de sanções. "Deverá ser definido um padrão de abordagem, de modo que todos os responsáveis escolares saibam como proceder na sensibilização ou na sanção de incumprimentos."

A promoção de alternativas ao uso de telemóveis durante os intervalos — como atividades desportivas, jogos ou espaços de lazer — também é incentivada e o Ministério da Educação sugere que todos sejam envolvidos na busca de soluções: alunos, famólias e parceiros locais.

Aliás, conclui a tutela, a participação da comunidade escolar é apontada como essencial para a boa adesão às novas regras.