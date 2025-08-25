Incêndios. Meios aéreos estrangeiros mantêm-se em Portugal até sexta-feira

Os meios aéreos estrangeiros a atuar em Portugal no combate aos incêndios florestais ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil vão manter-se no país até sexta, segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com fonte da ANEPC, permanecem até sexta-feira, dia 29, os dois aviões médios Fire Boss, vindos da Suécia, e os dois aviões pesados Canadair gregos, estando previsto que estes quatro meios, a operar também ao abrigo do mecanismo europeu de apoio, regressem aos países de origem no sábado, dia 30.

O helicóptero Super Puma francês partiu esta segunda-feira da Base Aérea de Monte Real, após terminar no domingo a missão em Portugal, onde esteve a operar desde dia 20 ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ativado por Portugal a 15 de agosto.

Portugal teve ainda dois Canadair marroquinos no combate aos fogos, mas ao abrigo de um protocolo de cooperação bilateral.

Ainda no âmbito do mecanismo europeu, permanecem em Portugal bombeiros vindos de Malta.

Entre 1 e 15 de agosto, um contingente de cerca de 20 bombeiros da Letónia esteve posicionado em Trancoso, e desde dia 16 está uma equipa de Malta, também com cerca de 20 elementos, destacada em Almeirim, em dois turnos: de 16 a 31 de agosto e de 1 a 15 de setembro, segundo adiantou a Comissão Europeia.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 250 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.