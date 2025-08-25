Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa condecorado por Volodymyr Zelensky

25 ago, 2025 - 19:02 • Lusa

Presidente da República agraciado com a Ordem do Príncipe Yaroslav, o Sábio, de 1.º grau, por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos oito chefes de Estado e de Governo condecorados pelo chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia.

Marcelo Rebelo de Sousa "foi agraciado pelo Presidente da Ucrânia com a Ordem do Príncipe Yaroslav, o Sábio, de 1.º grau, por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia", pode ler-se numa nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma nota, o decreto de sábado de Volodymyr Zelensky decidiu a condecoração de 143 personalidades internacionais pelo seu "contributo significativo para o reforço da cooperação internacional, apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia, apoio a causas sociais e a promoção global da Ucrânia", incluindo oito chefes de Estado e de Governo.

"O Presidente da República reitera o compromisso inabalável de Portugal para com a Ucrânia e o povo ucraniano", acrescenta a nota.

O Dia da Independência da Ucrânia celebrou-se no domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?