"Não vamos encerrar maternidades", garante ministra da Saúde

O Governo não vai "encerrar maternidades", garantiu esta segunda-feira a ministra da Saúde. Em entrevista à SIC Notícias, Ana Paula Martins considera que é necessário "melhorar a coordenação" na área materno-infantil e admite concentrar urgências.

Questionada sobre as preocupações de vários autarcas, sobre as maternidades de Vila Franca de Xira e do Barreiro, Ana Paula Martins deixo o compromisso de que vão continuar abertas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Nós não vamos encerrar maternidades. As maternidades são um complexo de serviços que tem uma tipologia muito variável, há uma série de serviços que as maternidades têm e vão continuar a ter. Investimos milhões na requalificação das maternidades, todas as maternidades vão continuar abertas."

Com vários casos de grávidas a dar à luz em ambulâncias a caminho do hospital e numa rua do Carregado, a ministra da Saúde admite que é necessário "aperfeiçoar várias coisas que não correram bem".

"Por exemplo, os sistemas informáticos que têm que ser qualificados para conseguir saber quais são os blocos de partos que têm disponibilidade. Esta comunicação tem falhado muito. Aí, é claramente descoordenação entre as entidades do Ministério da Saúde que precisam de estar mais articuladas. Estamos a falar dos serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o SNS 24 tem de ser melhorado", assumiu.

Ana Paula Martins defende a necessidade de "melhorar a coordenação naquilo que é a reorganização das urgências" e dá o exemplo da urgência de obstetrícia do Hospital Francisco Xavier que já partilha horários com o Hospital Amadora-Sintra.

"Temos de ter uma rede de referenciação de urgência, que vai obrigar não é a fechar portas, é a partilhar recursos e haver uma coordenação."

Ana Paula Martins admite a possibilidade de concentração de urgências de obstetrícia e genecologia. Tudo depende de um estudo em curso, cujos resultados serão conhecidos em breve. "Com base no que nos for proposto vamos atuar partilhando recursos. O objetivo é estudar a rede", indica a governante.

"Não vamos desperdiçar, penalizar ou culpabilizar tarefeiros"

Sobre as novas regras para médicos contratados à hora para suprir falhas nos horários - os chamados tarefeiros -, a ministra da Saúde diz que é uma questão de justiça, que não pretende penalizar ninguém.

Um dos objetivos é "corrigir injustiças" do valor pago à hora. "Não posso pagar aos tarefeiros entre 45 e 100 euros e ter ao lado um colega das equipas permanentes a ganhar no máximo 36 euros hora", argumenta.

Ana Paula Martins garante que "não vamos desperdiçar, penalizar ou culpabilizar os médicos que hoje fazem trabalho à tarefa, porque vamos continuar a fazer contrato com estes médicos", no entanto, passará a existir um "regime de incompatibilidades".

Os médicos deixarão de poder trabalhar como prestadores de serviços nos hospitais públicos se não assinarem contrato com o SNS. As restrições ditam, ainda, que os médicos que se desvincularam do SNS nos últimos três anos deixam de poder ser contratados à tarefa.

"Não falhamos promessa" nas urgências

Nesta entrevista à SIC Notícias, a ministra da Saúde rejeita ter falhado na palavra dada aos portugueses de que o problema das urgências estaria resolvido.

“Não, nós não falhamos na promessa que fizemos aos portugueses. O ano passado dissemos que neste verão iriamos estar melhor do que no ano em que entrámos e da forma como encontramos as urgências e o SNS. Estamos melhor, mas ainda não estamos bem e ainda vai demorar algum tempo…”, defendeu Ana Paula Martins.



A governante argumenta que no pico do verão, na semana de 15 de agosto em que é mais difícil preencher as escalas, "no ano passado tivemos oito urgências fechadas e este ano quatro".

"O problema não está resolvido. Estamos melhor, à custa de um trabalho que a direção executiva tem feito, a custa de um trabalho árduo dos nossos profissionais", salientou.

