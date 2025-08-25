Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Petição sobre Rede de Bibliotecas e Plano de Leitura reúne quase 5.000 assinaturas

25 ago, 2025 - 18:19 • Lusa

Peticionários argumentam que é essencial garantir que estes programas vão manter autonomia própria de equipa, orçamento e identidade, para não perderem a força e o impacto conquistados ao longo de décadas.

A+ / A-

Uma petição em defesa da autonomia, orçamento e impacto da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e do Plano Nacional de Leitura (PNL), que o Governo quer integrar numa nova estrutura administrativa, reuniu quase 5.000 assinaturas em dois dias.

No documento, que às 17h20 desta segunda-feira contava com 4.775 assinaturas, os peticionários argumentam que é essencial garantir que estes programas vão manter autonomia própria de equipa, orçamento e identidade, para não perderem a força e o impacto conquistados ao longo de décadas, e mostram-se preocupados com a decisão de integra-los numa nova estrutura administrativa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Governo já esclareceu que a RBE e o PNL não vão ser extintos, ainda assim os peticionários continuam preocupados, tendo lançado a petição, como um objetivo renovado, para defender a autonomia e a valorização da RBE e do PNL, para que continuem a transformar a leitura, a educação e a cultura em Portugal.

A garantia de continuidade dos projetos após a sua integração num novo organismo foi dada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), na sexta-feira, em resposta a dúvidas levantadas pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação (Bad).

“As atuais atribuições da Estrutura de Missão do Plano Nacional de Leitura e do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares serão integradas no novo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, prosseguindo os respetivos projetos PNL e RBE de promoção da leitura”, informou.

O programa da RBE foi criado em 1996 para “instalar e desenvolver bibliotecas em escolas públicas de todos os níveis de ensino, disponibilizando aos utilizadores os recursos necessários à leitura, ao acesso, uso e produção da informação em suporte analógico, eletrónico e digital".

O PNL foi lançado uma década depois como "resposta institucional à preocupação pelos níveis de literacia da população em geral e em particular dos jovens, significativamente inferiores à média europeia", segundo a resolução de Conselho de Ministros que o criou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 25 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?