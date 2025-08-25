Piscinas de Faro encerram durante pelo menos 18 meses devido a problemas técnicos

As piscinas municipais de Faro vão encerrar temporariamente por um período mínimo de 18 meses, devido a problemas técnicos relacionados com a qualidade do ar e da água, informou hoje a Câmara de Faro.

Segundo uma nota do município, os problemas foram "agravados pela degradação" do edifício e da maquinaria e a decisão de encerrar temporariamente resulta da "necessidade urgente de realizar obras estruturais de requalificação", num complexo que tem mais de 30 anos.

"O encerramento terá impacto direto na comunidade, sobretudo nos clubes desportivos que utilizam o espaço para formação e nos cidadãos que ali participam em atividades regulares ou em projetos municipais", realça o município.

Para mitigar os efeitos do encerramento, a autarquia anunciou um conjunto de medidas de apoio direto aos clubes desportivos e a criação de alternativas para assegurar, "sempre que possível, a continuidade das atividades do projeto sénior ativo, nomeadamente na ginástica e hidroginástica".

Segundo o município, as obras para a requalificação do complexo das piscinas municipais implica um concurso público e posterior visto do Tribunal de Contas, estimando que "a duração desta intervenção não seja inferior a 18 meses".

A autarquia reconhece que se trata de "uma decisão difícil", mas considera que as obras são indispensáveis para garantir condições de segurança, qualidade e bem-estar à população, conclui a nota.

O encerramento do complexo de piscinas municipais de Faro foi já criticado pela Comissão Coordenadora da CDU local, considerando que se trata de "um rude golpe para o desporto local, para a qualidade de vida dos munícipes e para o futuro das associações e clubes que ali desenvolvem a sua atividade".

Segundo a coligação partidária que junta o Partido Comunista Português (PCP) e Partido Ecologista Os Verdes (PEV), "a falta de manutenção e o desinvestimento por parte da autarquia levaram ao progressivo encerramento dos vários equipamentos, restando em funcionamento somente o tanque de aprendizagem e a piscina interior".

A CDU exige que o município "proceda às necessárias obras de reabilitação e assegure a continuidade do seu funcionamento, bem como a gestão direta de um património desportivo e social de inestimável valor para a cidade", conclui a força política.