  • Noticiário das 13h
  • 25 ago, 2025
Prisão preventiva para suspeito de violência física e psicológica contra ex-companheira

25 ago, 2025 - 12:04 • Lusa

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva, destaca comunicado da GNR.

A+ / A-

Um homem de 58 anos foi detido na terça-feira em Paços de Ferreira, distrito do Porto, por suspeita de violência doméstica contra a ex-companheira de 62 anos, tendo ficado preso preventivamente, anunciou esta segunda-feira a GNR.

A detenção ocorreu no âmbito de uma "denúncia de violência doméstica" e os militares da GNR desenvolveram diligências policiais que permitiram apurar que o "agressor exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua ex-companheira de 62 anos", lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

"No decorrer da ação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito" e o detido foi presente ao Tribunal de Judicial de Penafiel, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva", acrescenta a GNR.

A ocorrência esteve a cargo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) de Penafiel.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva, destaca o mesmo comunicado.

A GNR relembra as cidadãos que precisarem de ajuda ou queiram fazer uma denúncia que o podem fazer através do Portal Queixa Eletrónica ou via telefónica através do número europeu de emergência 112.

Para os cidadão surdos existe a aplicação App MAI112 ou a aplicação SMS Segurança.

