Ardeu "tudo" em Seia. Produtores em risco de fechar atividade depois de incêndios

Os incêndios que lavraram pelo país nas últimas semanas já foram extintos, mas deixam as populações afetadas a fazerem contas aos prejuízos.

O incêndio que deflagrou em Arganil no dia 13 de agosto resultou na maior área ardida de sempre, em Portugal. As chamas alastraram-se até Seia, um concelho em que a população diz ter perdido tudo.

Têm sido dias muito penosos para criadores pecuários e apicultores afetados pelo megaincêndio. À Renascença, um produtor diz que "ardeu a quinta toda", depois de "uma vida de trabalho sempre a trabalhar, para ficarmos sem nada".

Quando questionado se vai continuar a atividade, um apicultor que perdeu diversos apiários diz que não: "Para mim terminou, acabou", confessa.

Seia avançou com um programa de emergência para fornecer gratuitamente feno e outros tipos de alimento para os animais.

"Os produtores perderam grande parte das pastagens. Importa responder já", explica um responsável do município.