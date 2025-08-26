ASAE desmantela quatro casinos clandestinos e detém 25 pessoas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou quatro casinos clandestinos e deteve 25 pessoas nos concelhos do Porto, Vila Real e Braga, adiantou esta terça-feira.

Em comunicado, a ASAE explicou que os quatro casinos funcionavam, de forma clandestina e em espaços de acesso reservado, no interior de restaurantes e cafés.

Nesses locais, eram praticados jogos como póquer, "mahjong", "slot machines", roleta e apostas "online", envolvendo grandes quantias de dinheiro, referiu.

Nesta sequência, foram detidas 25 pessoas que ficaram sujeitas a Termo de Identidade e Residência (TIR) e identificadas outras nove, sublinhou.

A ASAE ressalvou ainda que foram instaurados 31 processos-crime pela prática dos crimes de exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados e prática ilícita de jogos.

Foram ainda apreendidos vários equipamentos, designadamente 36 máquinas de jogo de fortuna ou azar, nove mesas profissionais de jogo, cinco equipamentos eletrónicos, 2.900 fichas de jogo e vários documentos.

Esta operação de combate ao jogo ilícito, apelidada de "Shadow Bet" [Aposta Sombra], decorreu nos últimos meses, acrescentou a ASAE.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de combate e repressão ao jogo ilícito e aos seus crimes conexos, combatendo e tentando minorar os problemas sociais daí decorrentes", concluiu.