Banhos desaconselhados na praia de Matosinhos devido a contaminação microbiológica

26 ago, 2025 - 14:12 • Lusa

Análises realizadas na água revelaram a presença de bactérias patogénicas Escherichia coli e enterococos intestinais.

Os banhos na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, estão desde esta terça-feira desaconselhados devido à contaminação microbiológica da água, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Os banhos estão desaconselhados porque as análises revelaram a presença de bactérias patogénicas ("Escherichia coli" e enterococos intestinais) na água, revelou à Lusa fonte da Capitania do Porto do Douro.

Esta é a quarta vez desde o arranque da época balnear que os banhos estão desaconselhados na praia de Matosinhos, segundo informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Em 2024, a água da praia de Matosinhos foi classificada como má, depois de em 2023 ter sido tida como aceitável e em 2022 como boa.

No concelho de Matosinhos, no distrito do Porto, a época balnear arrancou a 14 de junho e termina a 14 de setembro.

Saiba Mais
