  • Noticiário das 5h
  • 27 ago, 2025
Violência doméstica

Bombeiro filmado a agredir mulher foi detido na Madeira

26 ago, 2025 - 20:22

As agressões aconteceram na residência do casal, na zona do Machico, e foram testemunhadas pelo filho de nove anos.

Um homem filmado a agredir a mulher, na presença do filho de nove anos, foi detido esta terça-feira ao final da tarde, na Madeira.

O suspeito, um bombeiro de 35 anos, é acusado do crime de violência doméstica, avança a edição online do JM Madeira.

As agressões aconteceram na residência do casal, na zona do Machico, na madrugada de domingo.

Foram filmadas pelas câmaras de videovigilância da habitação e divulgadas nas redes sociais.

As imagens mostram o homem a agredir a mulher, de 34 anos, a soco e pontapé, na presença do filho.

A criança ainda tentou impedir que o pai batesse na mãe, mas o homem prosseguiu as agressões.

O suspeito vai agora ser presente a juiz para conhecer as medidas de coação.

