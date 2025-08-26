Bombeiro filmado a agredir mulher foi detido na Madeira

26 ago, 2025 - 20:22
Um homem filmado a agredir a mulher, na presença do filho de nove anos, foi detido esta terça-feira ao final da tarde, na Madeira.
O suspeito, um bombeiro de 35 anos, é acusado do crime de violência doméstica, avança a edição online do JM Madeira.
As agressões aconteceram na residência do casal, na zona do Machico, na madrugada de domingo.
Foram filmadas pelas câmaras de videovigilância da habitação e divulgadas nas redes sociais.
As imagens mostram o homem a agredir a mulher, de 34 anos, a soco e pontapé, na presença do filho.
A criança ainda tentou impedir que o pai batesse na mãe, mas o homem prosseguiu as agressões.
O suspeito vai agora ser presente a juiz para conhecer as medidas de coação.