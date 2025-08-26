Câmara do Porto lança concursos para dois novos centros de saúde

A Câmara do Porto, através da empresa municipal Go Porto, lançou dois concursos públicos para construir novos centros de saúde no Carvalhido e na Boavista.

O concurso para a construção do "Centro de Saúde Unidade Carvalhido", lançado na semana passada e consultado esta terça-feira pela Lusa, aloca 3,4 milhões de euros para a construção deste novo espaço na Avenida Cidade de Xangai, na freguesia de Ramalde.

De acordo com o site da autarquia, este novo espaço, localizado numa área de intervenção de aproximadamente 1.600 metros quadrados, vai acolher a Unidade de Saúde Familiar do Carvalhido, a Unidade de Saúde Familiar da Prelada e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).

O prazo de execução da obra é de 630 dias e podem ser apresentadas propostas até ao final do dia 5 de outubro.

Já o concurso para a construção do Centro de Saúde Unidade Garcia de Orta/Homem do Leme, lançado segunda-feira, disponibiliza 3,7 milhões de euros para este novo equipamento, que nascerá entre a rua Sá de Albergaria e a avenida da Boavista.

No terreno com 4.550 metros quadrados, está prevista a instalação da Unidade de Saúde Familiar Garcia de Orta (USF-GO), da Unidade de Saúde Familiar Homem do Leme (USF-HL) e da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).

O prazo de execução para esta empreitada é de 720 dias (dois anos) e podem ser apresentadas propostas até ao final do dia 9 de outubro.