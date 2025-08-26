Candidata do PSD à Câmara da Amadora promete "erradicar" Cova da Moura

A candidata do PSD à Câmara da Amadora, Suzana Garcia, de 45 anos, prometeu esta terça-feira erradicar o bairro da Cova da Moura durante o próximo mandato, defendendo realojamento digno e o fim das barracas no concelho.

“Já tenho um programa feito com o Ministério das Infraestruturas. Estamos a trabalhar há uns três meses na erradicação da Cova da Moura e vou mesmo erradicar aquilo tudo”, afirmou a candidata social-democrata, em declarações à agência Lusa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Suzana Garcia, que já tinha concorrido à presidência da Câmara Municipal da Amadora nas eleições autárquicas de 2021, explicou que o programa que está a ser desenvolvido com o Governo prevê a demolição de todas as construções ilegais e barracas, garantindo o subsequente realojamento de mais de 2.000 famílias em novas habitações.

A intervenção incluirá a criação de equipamentos públicos, espaços verdes, habitação pública para a classe média e “infraestruturas modernas”.

Também na área da habitação, a candidata pretende construir 2.500 fogos para a classe média, com rendas acessíveis, sublinhando que a Amadora “foi o único concelho da Área Metropolitana de Lisboa que não construiu habitação nos últimos 12 anos”.



Plano imediato para a higiene urbana

Outra das prioridades de Suzana Garcia é a higiene urbana, que classificou como “um dos piores cancros da cidade”, prometendo um plano de intervenção imediato.

“Gostava de sair à rua sem ter baratas, ratos e lixo. Gostava que a Amadora fosse um exemplo de referência na Área Metropolitana de Lisboa”, apontou.

Na área da saúde, a candidatura propõe a construção de três novos centros de saúde, nomeadamente na Venteira, Venda Nova e Alfragide.

Suzana Garcia defendeu ainda a criação de 2.000 novas vagas em creches, através da construção de quatro novas infraestruturas.

Além de Suzana Garcia, concorrem à Câmara da Amadora o atual presidente, Vítor Ferreira (PS), João Pimenta Lopes (PCP/PEV), Anabela Rodrigues (BE), Rui Paulo Sousa (Chega) e Hugo Lourenço (Livre).

No atual mandato, 2021-2025, o executivo da Câmara da Amadora, presidido por Vítor Ferreira, é composto por seis eleitos do PS (incluindo o presidente), três da coligação Dar Voz à Amadora (PSD/CDS-PP/Aliança/MPT/PDR) e um da CDU.

As próximas eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.