Colisão na A4 faz um morto. Estrada cortada no sentido Vila Real-Amarante

O ferido grave da colisão desta terça-feira de manhã na Autoestrada 4 (A4), no sentido Vila Real-Amarante, acabou por morrer, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

"A colisão entre dois veículos ligeiros, cujo alerta foi dado às 06h30, causou um morto e dois feridos graves, que foram transportados ao Hospital de Penafiel", adiantou a fonte.

A mesma fonte adiantou que a A4 mantinha-se às 07h50 cortada no sentido Vila Real-Amarante, depois do Túnel do Marão, para os trabalhos de limpeza da via.

Às 07h50, estavam no local 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

A A4, conhecida como autoestrada Transmontana, liga Matosinhos, no distrito do Porto, a Quintanilha, no distrito de Bragança, continuando até à fronteira com a Espanha.

[Notícia atualizada às 08h09 de 26 de agosto de 2025]