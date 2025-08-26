Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Colisão na A4 faz um morto. Estrada cortada no sentido Vila Real-Amarante

26 ago, 2025 - 07:45 • Lusa

Ferido grave de colisão entre dois veículos ligeiros acabou por não resistir aos ferimentos.

A+ / A-

O ferido grave da colisão desta terça-feira de manhã na Autoestrada 4 (A4), no sentido Vila Real-Amarante, acabou por morrer, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

"A colisão entre dois veículos ligeiros, cujo alerta foi dado às 06h30, causou um morto e dois feridos graves, que foram transportados ao Hospital de Penafiel", adiantou a fonte.

A mesma fonte adiantou que a A4 mantinha-se às 07h50 cortada no sentido Vila Real-Amarante, depois do Túnel do Marão, para os trabalhos de limpeza da via.

Às 07h50, estavam no local 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

A A4, conhecida como autoestrada Transmontana, liga Matosinhos, no distrito do Porto, a Quintanilha, no distrito de Bragança, continuando até à fronteira com a Espanha.

[Notícia atualizada às 08h09 de 26 de agosto de 2025]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?