Detida no aeroporto de Lisboa suspeita de chantagem com fotografias e vídeos íntimos

26 ago, 2025 - 18:59
A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira no aeroporto de Lisboa uma mulher de 40 anos suspeita de chantagear vítimas com fotografias e vídeos íntimos que recebia a troco de dinheiro.
De acordo com um comunicado da PJ, em causa estão suspeitas dos crimes de burla, extorsão e branqueamento de capitais e a mulher, de nacionalidade estrangeira, que foi detida no aeroporto Humberto Delgado será presente ainda esta terça-feira a primeiro interrogatório para conhecer medidas de coação.
O modo de atuação da mulher agora detida é conhecido como ‘sextortion’ (extorsão sexual), que consiste em abordar as vítimas através das redes sociais. Depois, explicou a PJ, a mulher mantinha conversas ‘online’ com as vítimas, “convidando-as a partilhar conteúdos íntimos (imagens ou vídeos) por essa via, incluindo através de videochamadas”.
Com tais conteúdos na sua posse, a mulher “passava a exigir o pagamento de determinadas quantias monetárias, sob ameaça de divulgação dos mesmos, junto de familiares, amigos e contactos profissionais”, acrescentou esta polícia.
A detida é interveniente em outros inquéritos, apontou ainda a PJ, tendo sido possível apurar através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica que a mesma é titular de contas bancárias que serviam de destino dos valores extorquidos às vítimas. “Uma das contas foi utilizada para transações que ascendem a mais de meio milhão de euros”, lê-se ainda no comunicado.
A PJ acrescentou ainda que a mulher chegou ao aeroporto de Lisboa num voo proveniente de fora do Espaço Schengen, o espaço europeu de livre circulação.