Diretores de Escolas Públicas admitem proibir telemóveis no 3.º ciclo

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep) admite que a maioria das escolas vai proibir o uso de telemóveis no 3.º ciclo nos estabelecimentos que partilhem o espaço com o 2.º ciclo.

Em declarações à Renascença, o presidente da Andaep, Filinto Lima, classifica como "positivo as escolas poderem decidir se vão estender esta proibição também ao terceiro ciclo", elogiando, assim, a recomendação do Ministério da Educação.

O presidente da Andaep considera que, se a proibição não for alargada, "poderá causar uma enorme confusão junto dos alunos e até dos próprios funcionários", que "irão estar a verificar se os jovens estão ou não a usar o smartphone", numa altura em que os meios humanos são cada vez mais escassos.

"Seria mais uma tarefa monstruosa para esses funcionários perceberem quem é que era do segundo ciclo e perceber quem é que está a estudar no sétimo, oitavo e nono anos", adverte.

Filinto Lima defende, por isso, que, "se as escolas tiverem autonomia para estender esta proibição ao terceiro ciclo, muitos conselhos gerais irão optar por esta solução", conclui.

O novo ano letivo arranca entre 11 e 15 de setembro.

