Dois militares gravemente feridos em colisão durante combate aos incêndios em Espanha

Dois militares do exército espanhol ficaram gravemente feridos depois de um acidente rodoviário, enquanto combatiam o incêndio florestal a deflagrar em Ourense, na Galiza, avança o jornal El País.

Os militares colidiram contra um camião ao quilómetro 183 da autoestrada A-52. O resgate foi feito com recurso a meios terrestres e um meio aéreo.

A província de Ourense estava em situação de emergência desde o dia 12 de agosto, mas foi entretanto levantada.

A Comunidade Autónoma da Galiza está a ser atingida por vários incêndios este verão. Na região de Pobra do Brollón, no Lugo, foram devastados 600 hectares em menos de 24 horas, como avança ao El País citando representantes da Junta da Galiza.

Em Castela e Leão, estão ativos quatro incêndios, e deu-se também uma reativação, numa cidade entre Zamora e Leão.

Também na região das Astúrias, estão ativos três incêndios.