Defesa

Força Aérea: Aviões Super Tucano a caminho de Portugal

26 ago, 2025 - 00:12 • Ricardo Vieira

Primeiros A-29N Super Tucano da Força Aérea Portuguesa levantaram voo das instalações da Embraer, no Brasil, e voaram para as OGMA, em Alverca.

A+ / A-
Aviões Super Tucano a caminho de Portugal. Foto: Embraer
Avião A-29Ns Super Tucano. Foto: Embraer
Os primeiros aviões A-29N Super Tucano partiram esta segunda-feira do Brasil com destino a Portugal para reforçar a Força Aérea.

O anúncio foi feito nas redes sociais pela empresa fabricante aeronáutica brasileira Embraer.

“Hoje, os primeiros A-29N da Força Aérea Portuguesa levantaram voo das nossas instalações em Gavião Peixoto, no Brasil, e voaram para as OGMA, em Portugal, onde vão receber o equipamento necessário de acordo com os requisitos operacionais da NATO.”

Portugal comprou à Embraer 12 Super Tucano, um avião turboélice multifunções, destinado a formação avançada, combate e vigilância.

O Super Tucano atinge uma velocidade máxima de 590 km/hora e tem uma autonomia de 1.500 quilómetros. Pode transportar 1.550 quilos de armamento.

