Homem de 70 anos morre em despiste de trator em Valença

26 ago, 2025 - 12:19 • Lusa
Um homem de 70 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste do trator que conduzia, num campo agrícola no lugar de Quebrada, freguesia de Sanfins, no concelho de Valença.
Fonte do comando sub-regional do Alto Minho adiantou que o despiste ocorreu às 08h35 e foi seguido de capotamento da viatura.
O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Viana do Castelo.
Ao local compareceram ainda os bombeiros voluntários de Valença e a GNR.