Incêndios: Apoio aos agricultores começa a chegar na próxima semana

O apoio aos agricultores, com prejuízos causados pelos incêndios, de valor inferior a 10 mil euros, começa a ser pago na próxima semana, assegurou esta terça-feira o ministro da Economia e da Coesão Territorial. "Esta semana estão a ser feitos os levantamentos e na próxima semana vamos começar a fazer os pagamentos aos agricultores, aqueles que forem inferiores a 10 mil euros", disse Castro Almeida, em entrevista à RTP3. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O governante destacou a rapidez com que o apoio vai chegar aos beneficiários, acrescentando que, em alguns casos, como a alimentação animal, não é possível esperar mais. Castro Almeida ressalvou que, atualmente, não é fácil encontrar no mercado alimentação animal, nomeadamente feno, e que esta opção está a ser comercializada a um valor elevado, precisamente face aos incêndios. Contudo, referiu ter recebido do ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, a indicação que mais de metade das chamadas que chegaram à linha telefónica criada para reportar necessidades de apoio para os animais foi para oferecer bens e não para pedir. "Não tenho notícia de que um animal tenha morrido à fome depois dos incêndios", sublinhou.

Já sobre a composição da floresta, Castro Almeida referiu que apesar de Portugal ter muitos eucaliptos, a quantidade de que dispõe não é suficiente para as necessidades da indústria. Por outro lado, notou que existem empresas de celulose, donas de eucaliptais, que não ardem. Assim, defendeu que os incêndios e a sua respetiva dimensão também se devem à desorganização da floresta. O ministro da Economia e da Coesão Territorial disse ainda ser objetivo do Governo o incentivo à instalação de empresas no interior, destacando que já é dada uma maior bonificação para que tal aconteça e que existem concursos aos quais só podem concorrer candidatos a instalar fábricas no interior do país. Questionado sobre a estratégia do Governo para lidar com os incendiários, o antigo autarca destacou que mais de 100 pessoas estão preventivamente detidas, o que considerou ser "um excelente sinal", dado ser "o mínimo que se pede para um cidadão apanhar a pôr fogo". Já sobre as penas aplicadas, afirmou ser mais defensor de decisões rápidas do que de grandes condenações. "Eu quero é ver [um incendiário condenado], nem que seja a 10 anos, mas rapidamente. A Justiça tem de ser rápida para ser eficaz", apontou.