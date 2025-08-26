Incêndios. Cerca de 60 concelhos em perigo máximo de incêndio

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Santarém estão em perigo máximo de incêndio esta terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral norte e centro, vento forte na faixa costeira e nas terras altas, pequena descida da temperatura máxima no interior e pequena subida no sotavento algarvio e agitação marítima forte na costa ocidental.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Viana do Castelo, Bragança, Vila Real e Braga) e os 19 (em Faro e Castelo Branco) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 36 (em Castelo Branco).