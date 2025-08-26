Incêndios. GNR detém homem a caçar junto a fogo no Fundão

A GNR deteve em flagrante delito um homem de 75 anos pela presumível prática de crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas, em Castelo Novo, no concelho do Fundão.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco informou que a detenção ocorreu na sexta-feira, em Castelo Novo, através de militares do Posto Territorial de Alpedrinha.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento em área florestal, os militares detetaram o suspeito a caçar num terreno confinado com área ardida, onde o incêndio ainda se encontrava em curso".

Segundo a GNR, o suspeito "foi de imediato detido" e foram-lhe apreendidas uma arma de fogo e uma munição.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Fundão.

A GNR recordou que é proibido caçar em áreas percorridas por incêndios e terrenos com elas confinados, numa faixa de 250 metros, enquanto durar o incêndio e nos 30 dias seguintes.

O incêndio deflagrou no dia 13, em Arganil, distrito de Coimbra, e estendeu-se também aos concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Covilhã, Castelo Branco e Fundão (Castelo Branco).

A Câmara do Fundão informou que o fogo consumiu mais de 10 mil hectares no concelho, apesar de estes dados serem ainda provisórios.

O incêndio que começou no Piódão, no concelho de Arganil (distrito de Coimbra), e que entrou em resolução no domingo, ao fim de 11 dias, apresenta uma área ardida de 64.451 hectares, de acordo com o relatório nacional provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF) do ICNF, a que a agência Lusa teve acesso.

O relatório, com a última atualização de área ardida feita no domingo, confirma que este incêndio apresenta a maior área ardida de sempre em Portugal desde que há registos, ultrapassando a anterior marca do fogo que começou em Vilarinho, no concelho da Lousã, em outubro de 2017, que tinha atingido 53 mil hectares.

De acordo com o relatório provisório do SGIF, Guarda, Viseu e Castelo Branco são os distritos com mais área ardida.

Covilhã (20.257), Sabugal (18.726) e Trancoso (17.239 hectares) são os concelhos mais afetados pelos incêndios em relação à área ardida, seguindo-se Sernancelhe, Mêda, Arganil e Penedono, todos municípios com mais de 10.000 hectares ardidos.

Na quarta-feira, o investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) Paulo Fernandes já antevia que o incêndio de Arganil poderia ser o maior incêndio de sempre em Portugal, considerando que aquele fogo tinha as condições para se tornar grande.

O incêndio começou de madrugada, a partir de dois raios, numa cumeada de difícil acesso, propagando-se muito rapidamente nas primeiras horas, afirmou à agência Lusa o especialista em incêndios e membro das comissões técnicas de análise aos grandes incêndios de 2017.

O incêndio progrediu num território de difícil acesso e numa região que arde sucessivamente, havendo "um contínuo de vegetação cada vez mais homogéneo" que contribui para a progressão do fogo, explicou.