Incêndios. Meios aéreos ativados para combater chamas em Vila Real

26 ago, 2025 - 08:45 • Ana Fernandes Silva , João Malheiro
Foram acionados meios aéreos para combater as chamas que deflagram em Quintelas, no concelho de Vila Real, esta terça-feira.
Trata-se de um helicóptero pesado para ajudar a dominar o incêndio.
É a única ocorrência significativa, por agora, em Portugal continental, que conta com cerca de 80 operacionais no terreno. Não há habitações em risco, por agora.
No entanto, o comandante da Proteção Civil Telmo Ferreira sublinha que o fogo lavra num local de difícil acesso, em zona de escarpa, o que tem condicionado o combate.
Os operacionais têm estado a combater o incêndio durante toda a madrugada e continuavam pelas 08h45.
Estão, neste momento, no terreno 71 bombeiros, 19 viaturas terrestres e 1 meio aéreo, de acordo com o site da Proteção Civil.