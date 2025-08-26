Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Meios aéreos ativados para combater chamas em Vila Real

26 ago, 2025 - 08:45 • Ana Fernandes Silva , João Malheiro

O fogo lavra num local de difícil acesso, em zona de escarpa, o que tem condicionado o combate.

A+ / A-

Foram acionados meios aéreos para combater as chamas que deflagram em Quintelas, no concelho de Vila Real, esta terça-feira.

Trata-se de um helicóptero pesado para ajudar a dominar o incêndio.

É a única ocorrência significativa, por agora, em Portugal continental, que conta com cerca de 80 operacionais no terreno. Não há habitações em risco, por agora.

No entanto, o comandante da Proteção Civil Telmo Ferreira sublinha que o fogo lavra num local de difícil acesso, em zona de escarpa, o que tem condicionado o combate.

Os operacionais têm estado a combater o incêndio durante toda a madrugada e continuavam pelas 08h45.

Estão, neste momento, no terreno 71 bombeiros, 19 viaturas terrestres e 1 meio aéreo, de acordo com o site da Proteção Civil.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?