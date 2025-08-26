Inquilinos lamentam que o Governo esteja "parado no tempo, à espera que problemas se resolvam"

26 ago, 2025 - 14:35 • Jaime Dantas
A Associação de Inquilinos Lisbonenses (AIL) critica a inação do Governo na resolução dos problemas na aplicação do apoio extraordinário à renda, denunciados na manhã desta terça-feira pela Provedoria de Justiça.
Numa nota já enviada à secretaria de estado da Habitação, a provedoria fala em queixas que "reportam sucessivas e persistentes irregularidades, que comprometem os direitos dos beneficiários e a eficácia do próprio apoio".
Arrendamento
À Renascença, o secretário-geral da AIL, António Machado, alerta que os problemas de cortes indevidos no apoio, a má articulação entre serviços e constrangimentos nas plataformas digitais são uma realidade "desde o ano passado".
"Muitos inquilinos recebiam o apoio e deixaram de receber, porque as plataformas não funcionavam bem, os senhorios não comunicaram as alterações das rendas, foi uma grande confusão e continua. Há até casos em que algumas pessoas que deixaram de ser inquilinos e continuam a receber o apoio", revela.
O representante dos inquilinos lamenta ainda que o "Governo esteja à espera que os problemas se resolvam por si". António Machado salienta que "pediu há mais de três meses uma reunião" com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, "mas ainda não houve resposta".