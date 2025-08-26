Ondas varrem esplanada em bar de praia na Póvoa de Varzim

Um bar de praia na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, ficou esta terça-feira com a esplanada danificada devido à forte ondulação que se fez sentir durante a madrugada, constatou a Lusa no local.

A estrutura, localizada na praia da Lagoa, na freguesia de Aver-o-Mar, sofreu danos significativos na esplanada em madeira, assim como em alguns objetos de decoração e mobiliário.

A comandante da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, Mónica Martins, confirmou que em várias praias dos dois concelhos o mar, devido à forte ondulação, cobriu uma grande parte dos areais e "chegou muito em cima".

"Temos todas as praias com bandeira vermelha, tanto em Vila do Conde como na Póvoa de Varzim. E não será uma situação apenas no dia de hoje", informou a comandante.

Mónica Martins acrescentou que "de acordo com a previsão meteorológica, a situação [de forte ondulação] ainda se vai manter nos próximos dias".

"Talvez só para o final desta semana teremos as praias disponíveis para banhos. Mas é uma situação que temos de ir avaliando dia a dia e caso a caso", completou.

Uma vez que tanto a Póvoa de Varzim como Vila do Conde são duas das zonas balneares mais populares do norte do país, a comandante local da Polícia Marítima pede a todos os banhistas "que respeitem as indicações da autoridade marítima e dos nadadores-salvadores e não adotem comportamentos de risco".

Por causa da agitação marítima, os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão desde as 06h00 de hoje sob aviso amarelo e até às 06h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na segunda-feira, em comunicado, o IPMA explicou que estão previstas ondas com altura significativa até quatro metros na costa ocidental na terça-feira, e que poderão atingir altura máxima até sete metros, uma situação pouco frequente em agosto e que resulta do posicionamento do ciclone pós-tropical ERIN.

Na sequência do agravamento das condições marítimas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertaram a população, aconselhando medidas preventivas.

A AMN apelou aos banhistas que tenham cuidado numa ida à praia, e que frequentem praias permanentemente vigiadas, respeitem a sinalização das bandeiras e das praias e as indicações dos nadadores-salvadores e demais elementos de vigilância, vigiem permanentemente as crianças e evitem colocar-se debaixo de arribas.