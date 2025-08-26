Menu
  • Noticiário das 19h
  • 26 ago, 2025
Pessoa desaparecida no mar da praia da Parede

26 ago, 2025 - 18:03 • Vasco Bertrand Franco

O alerta foi dado pelas 16h42. As buscas foram suspensas devido ao estado do mar.

Uma pessoa desapareceu esta terça-feira à tarde na praia da Parede, no concelho de Cascais.

O alerta foi dado pelas 16h42.

As buscas foram suspensas devido ao estado do mar, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

No local estiveram os Bombeiros de Parede, elementos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para um "agravamento considerável" das condições meteorológicas e da agitação marítima em Portugal continental a partir desta terça-feira, com ondas de quatro metros que podem chegar aos sete metros de altura.

A AMN indicou que estas condições de agravamento devem ocorrer entre terça-feira e o meio-dia de quarta-feira.

A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste-noroeste, "com uma altura significativa que poderá atingir os quatro metros e uma altura máxima de sete metros, com um período médio a variar entre os 15 e os 17 segundos".

