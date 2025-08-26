PJ detém segundo suspeito de roubos violentos em Portimão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um segundo suspeito da prática de vários crimes, entre os quais detenção de arma proibida e roubos qualificados, ocorridos na cidade de Portimão, no Algarve, anunciou esta terça-feira aquela polícia.

Em comunicado, a PJ refere que o homem, de 25 anos, é suspeito de atuar em coautoria com um outro de 27 anos, detido no domingo passado, tendo sido ambos detidos em Portimão.

Segundo a PJ, a dupla abordava as vítimas e sob ameaça de uma arma de fogo, roubava-lhes o dinheiro e outros bens, tendo os crimes sido praticados entre o final de 2024 e abril deste ano naquela cidade algarvia.

"Para já há sete vítimas identificadas", especificou a polícia.

O homem agora detido "fora de flagrante delito" foi localizado com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portimão.

Na segunda-feira, a PJ tinha anunciado a detenção de um outro homem suspeito de ser o coautor dos roubos violentos, numa operação do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão com a colaboração do Corpo de Intervenção da PSP de Lisboa.

A polícia indicou que os crimes ocorreram na via pública e num estabelecimento de diversão noturna na cidade algarvia.

De acordo com a PJ, num dos crimes uma das vítimas foi baleada num joelho, não tendo as consequências do disparo sido "mais gravosas" devido ao baixo calibre da munição disparada.

Ambos os detidos estão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, detenção de arma proibida, ofensas à integridade física qualificada e extorsão na forma tentada, num inquérito tutelado pelo Ministério Público de Portimão.

O homem detido no domingo está a ser ouvido hoje em primeiro interrogatório judicial, enquanto o outro, detido na segunda-feira, aguarda para ser ouvido judicialmente, acrescenta a PJ.