Retomada a circulação na A4. Colisão no sentido Vila Real - Amarante fez um morto

26 ago, 2025 - 07:45 • Lusa

Ferido grave de colisão entre dois veículos ligeiros acabou por não resistir aos ferimentos.

A+ / A-

Foi retomada, no final da manhã desta terça-feira, a circulação na A4, no sentido Vila Real-Amarante, confirma à Renascença fonte da Guarda Nacional Republicana.

A estrada esteve impedida, após o túnel do Marão, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros que causou um morto e dois feridos graves, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

"A colisão entre dois veículos ligeiros, cujo alerta foi dado às 06h30, causou um morto e dois feridos graves, que foram transportados ao Hospital de Penafiel", adiantou a fonte.

Para o local foram enviados 13 operacionais e cinco veículos.

A A4, conhecida como autoestrada Transmontana, liga Matosinhos, no distrito do Porto, a Quintanilha, no distrito de Bragança, continuando até à fronteira com a Espanha.

[Notícia atualizada às 12h13 de 26 de agosto de 2025 com a reabertura do trânsito.]

