Subida da maré e agitação marítima destroem passadiço na praia de Faro

A subida da maré e a forte ondulação registada na preia-mar na praia de Faro causou, na madrugada de terça-feira, a destruição do passadiço de madeira e de algumas passadeiras de acesso, disseram fontes da capitania e da Câmara.

"Atendendo à conjugação de alguma ondulação com uma preia-mar alta, o mar chegou a locais onde habitualmente não chega", justificou esta terça-feira o capitão do porto de Faro, o capitão de mar e guerra Vítor Dias, alertando para a repetição destas condições nas próximas horas e para a necessidade de ser cauteloso perante a subida do nível e a agitação do mar.

O capitão do porto esclareceu que as condições do mar estão a ser influenciadas pela passagem de um furacão pelo Atlântico Norte e que terá maior impacto na costa oeste de Portugal.

"Alerta-se para a preocupação que as pessoas deverão ter, principalmente nos períodos da preia-mar", advertiu o capitão do porto.

A mesma fonte adiantou que a Câmara de Faro está a "desenvolver esforços para retirar e posteriormente substituir" o passadiço, que ficou danificado e com madeiras dispersas no areal.

Fonte da Câmara de Faro também disse à Lusa que a causa da destruição da estrutura foi a subida da maré e a ondulação registadas, estando o município a executar ações de limpeza e de apoio aos concessionários, que também viram algumas das passadeiras de acesso às suas zonas afetadas.

A fonte do município alertou também para a possibilidade de a agitação marítima e a subida do nível do mar voltarem a atingir zonas onde habitualmente a maré não chega.

A atividade balnear nos concessionários mantém-se, embora possa ser temporal ou parcialmente afetada, disse ainda a fonte da autarquia.