"Taxa Zero ao Volante". Morreram 11 pessoas nas estradas numa semana

26 ago, 2025 - 11:10 • Lusa

Entre 19 e 25 de agosto, as autoridades registaram 2.571 acidentes, dos quais resultaram 11 mortos, 33 feridos graves e 800 ligeiros.

A+ / A-

A GNR e a PSP registaram, na última semana, quase 25 mil infrações rodoviárias entre mais de 6,1 milhões de veículos fiscalizados no âmbito da campanha "Taxa Zero ao Volante", anunciaram esta terça-feira as autoridades.

Num comunicado conjunto, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP adiantam que, entre 19 e 25 de agosto, foram fiscalizados 6.058.908 veículos, dos quais 5.655.411 pelo Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), da responsabilidade da ANSR, e 49.907 pela duas forças de segurança, presencialmente.

No total, foram contabilizadas 24.940 infrações rodoviárias, entre as quais 662 por condução sob efeito do álcool, a maioria na área de intervenção da GNR (506) e no continente (641).

Durante a campanha, as autoridades registaram 2.571 acidentes, dos quais resultaram 11 mortos, 33 feridos graves e 800 ligeiros.

No mesmo período de 2024, tinham sido contabilizados mais 276 acidentes, menos dois mortos e mais 16 feridos graves e 86 ligeiros.

Segundo as autoridades, esta foi a oitava das 11 campanhas previstas para este ano no Plano Nacional de Fiscalização, tendo já sido fiscalizados presencialmente 493.651 condutores e controlados por radar 45.814.238 veículos.

No total, foram ainda sensibilizadas para o perigo de comportamentos de risco ao volante, incluindo a condução sob o efeito do álcool, 5.527 pessoas, das quais 441 entre 19 e 25 de agosto.

"A sinistralidade rodoviária não configura uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos seguros na estrada", reiteram, na nota, a ANSR, a GNR e a PSP.

