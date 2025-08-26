Menu
Três praias na Foz do Porto interditadas devido à agitação marítima

26 ago, 2025 - 13:49 • Lusa

As praias do Ourigo, das Pastoras e do Carneiro, na Foz do Douro no Porto, foram interditadas esta terça-feira.

As praias do Ourigo, das Pastoras e do Carneiro, na Foz do Douro no Porto, foram interditadas devido ao alerta de agitação marítima, disse à Lusa a Capitania do Porto do Douro.

Segundo o comandante Rui Silva Lampreia, estas três praias foram interditadas devido ao perigo de galgamento e seguindo o que está previsto pelo Plano de Segurança Marítima do Douro e pelo Plano Municipal De Emergência De Proteção Civil Do Porto.

Por causa da agitação marítima, os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão desde as 06h00 de hoje sob aviso amarelo e até às 06h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na segunda-feira em comunicado, o IPMA explicou que estão previstas ondas com altura significativa até quatro metros na costa ocidental na terça-feira, e que poderão atingir altura máxima até sete metros, uma situação pouco frequente em agosto e que resulta do posicionamento do ciclone pós-tropical ERIN.

Na sequência do agravamento das condições marítimas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertaram a população, aconselhando medidas preventivas.

A AMN apelou aos banhistas que tenham cuidado numa ida à praia, e que frequentem praias permanentemente vigiadas, respeitem a sinalização das bandeiras e das praias e as indicações dos nadadores-salvadores e demais elementos de vigilância, vigiem permanentemente as crianças e evitem colocar-se debaixo de arribas.

