  27 ago, 2025
Acidente com trator causa um morto em Vieira do Minho

27 ago, 2025 - 21:11 • Lusa

Homem, com cerca de 70 anos, morreu na sequência de capotamento de trator.

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente com um trator no concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga, indicou à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Ave.

Segundo a fonte, o acidente, com o capotamento do trator, aconteceu junto a uma estrada na localidade de Ruivães, concelho de Vieira do Minho, provocando a morte ao condutor com idade "na casa dos 70 anos".

O alerta foi dado pelas 12h28 e o óbito foi declarado no local pelas autoridades.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, militares da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga, num total de seis veículos e 17 operacionais.

