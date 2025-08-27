Ana Abrunhosa lamenta "resistência louca" de trabalhadores públicos a mudança para o interior

A antiga ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa lamenta, esta quarta-feira, que o governo tenha descontinuado algumas das medidas de promoção do interior do país.

À Renascença, a deputada do Partido Socialista recorda "medidas apoio à criação do emprego, medidas ligadas às instituições de ensino superior e a redução de 65% no valor das portagens", "muitas delas descontinuadas".

"Com este governo e com estas sucessivas eleições, é preciso não ser demagógico, muito do que estava a ser feito foi descontinuado e, portanto, este governo deixou de ter um plano de valorização do interior", considera.

A candidata socialista à Câmara Municipal de Coimbra defende que "o interior precisa de um investimento permanente, em serviços públicos como a justiça, saúde educação e transportes", cuja deficiência "levou muitas pessoas a sair do interior". Ainda assim, sublinha que não "não será possível inverter a têndencia de despovoamento nos próximos quatro, oito ou 12 anos".

Questionada pela Renascença, Ana Abrunhosa admite a importância de levar alguns dos organismos do Estado para o interior, mudança que tentou levar a cabo quando era ministra da Coesão Territorial, mas assume ter sido "vencida" pela "resistência louca" dos trabalhadores dos serviços.

"Compreende-se, as pessoas têm as suas vidas no litoral, agora, mas não se compreende o porquê de quando se fazem novas contratações, não serem feitas para polos descentralizados", critica.

A deputada vê ainda com "preocupação" os resultados da primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, que viram uma diminuição de 21% no número de colocados em instituições do interior.

"A mudança das regras da entrada podem ter alterado a importância da primeira fase e podem ter trazido mais importância para as outras fases, mas é preocupante nós vermos que é precisamente nos politécnicos do interior que são importantíssimos para formar, captar jovens e fixar jovens e, por essa via, captar empresas, onde há mais vagas por preencher", diz.

Ana Abrunhosa alerta ainda para a diminuição nas colocações de alunos de baixo rendimento, algo que considera " O papel casa vez mais um papel mais ativo que o Governo, autarquias e Universidades devem ter, não só na ação social, mas também na garantia de habitação para os jovens".