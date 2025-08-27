Bombeiro filmado a agredir mulher na Madeira será ouvido na quinta-feira

O bombeiro detido após ser filmado a espancar a mulher, na Madeira, será presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação na quinta-feira, disse à agência Lusa fonte judicial.

A PSP deteve um bombeiro suspeito de violência doméstica, na terça-feira, após um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Regional da Madeira da PSP indica que o homem, de 35 anos, natural e residente em Machico, foi detido às 18h00 de terça-feira, na sequência da "emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal - Ministério Público da Comarca da Madeira".

Segundo a PSP, o homem foi identificado na madrugada de segunda-feira, após a polícia ter sido contactada pela vítima, de 34 anos, através do 112, e remeteu o caso para o Ministério Público.

As imagens das agressões, que aconteceram na presença do filho da vítima e do agressor, de 9 anos, foram captadas por câmaras de videovigilância na casa da vítima e amplamente difundidas nas redes sociais.