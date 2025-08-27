Menu
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Bragança

Ciclista gravemente ferido após bater contra carrinha

27 ago, 2025 - 21:23 • Lusa

Vítima sofreu um "traumatismo crânio encefálico grave, lesões no tórax e no braço esquerdo". Foi levado para o Hospital de Bragança.

Um ciclista ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira, depois de ter batido contra uma carrinha de transporte de bilhas de gás, acabando por ser projetado, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros de Bragança.

A vítima, com 65 anos, terá batido na "lateral traseira" do pesado de mercadorias, que "estava na via", mas desconhece-se "em que circunstância se estava a deslocar" a carrinha de transporte de gás.

Segundo os Bombeiros de Bragança, depois do embate, o homem foi projetado "para a berma", acabando por lhe provocar um "traumatismo crânio encefálico grave, lesões no tórax e no braço esquerdo".

Foi transportado para o hospital de Bragança.

O acidente aconteceu pelas 18h53.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.

