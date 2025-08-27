Detido em Torres Vedras suspeito de abusos sexuais contra menor de 14 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 40 anos, suspeito de um crime de abuso sexual de menores praticado contra uma adolescente com 14 anos, em Torres Vedras.

De acordo com a PJ, a investigação teve origem numa denúncia feita pela mãe da vítima e os factos ocorreram entre outubro de 2024 e fevereiro e 2025, na residência do agressor, que mantinha uma relação de amizade com a família da vítima desde 2022.

“Desde essa data que os agregados familiares do suspeito e da vítima desenvolveram um relacionamento próximo com visitas e convívios conjuntos, frequentes, nas casas de ambos. A consolidação desta amizade proporcionou que os pais da vítima passassem a confiar, em inúmeras ocasiões, a sua filha aos cuidados do agressor, pernoitando a mesma por diversas vezes na sua casa a partir de setembro de 2024”, lê-se no comunicado, enviado à Renascença.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, o suspeito ter-se-á aproveitado de “uma posição de manifesta confiança, autoridade e influência”, tendo seduzido a menor, levando-a à prática de diversos atos de cariz sexual.

As diligências investigatórias realizadas pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ culminaram com a realização de buscas domiciliárias à residência do suspeito e à sua detenção.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva até se verificarem as condições para ficar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.