Dois homens resgatados na serra do Gerês em operação que durou quatro horas

Dois homens, de 28 e 34 anos, foram resgatados na terça-feira à noite na serra do Gerês, na zona de Cabril, concelho de Montalegre, numa operação que durou quatro horas e juntou bombeiros de Salto e GNR.

O comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, disse hoje que receberam um alerta para o resgate de duas vítimas perdidas na zona de Cabril, no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) pelas 19h00 de terça-feira.

Os dois homens, de nacionalidade francesa, estariam a fazer um trilho quando se desorientaram e pediram ajuda e, segundo o responsável, a noite e a orografia do terreno foram a maior dificuldade dos operacionais que tiveram que fazer sete quilómetros na serra para os recuperar.

Hernâni Carvalho referiu que a operação durou quatro horas e que mobilizou bombeiros e militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR e do posto territorial de Montalegre.

Os bombeiros de Salto, em Montalegre, distrito de Vila Real, enviaram Para o local uma equipa de resgate, uma ambulância todo o terreno e a equipa de aeronaves não tripuladas (drones).