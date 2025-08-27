Florestas. Associação do setor diz que a "sobranceria do poder" vai impedir um pacto de regime

A Associação Nacional de Engenheiros e Técnicos do Setor Florestal (ANESF) dá como certa, esta quarta-feira, a aprovação do plano a 25 anos para a floresta, anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, na quinta-feira e que será alvo de debate na Assembeleia da República, mas antecipa que a "sobranceria do poder" vai levar a que futuros governos deixem cair a estratégia do executivo.

À Renascença, o presidente da direção da ANESF, Miguel Serrão, lamenta que "os políticos destruam o que estava feito anteriormente, independentemente de ser bom ou ser mau".

"Não dar continuidade acaba por ser incompatível com aquilo que a floresta necessita, que obviamente é a estabilidade", sunblinha.

Apesar de considerar que algumas das medidas do plano "Floresta 2050" foram testadas "com resultados fracos ou mesmo nulos", defende a aprovação da estratégia, que é pedida pela Associação do Setor Florestal desde 2018.

Para o responsável, a principal prioridade de um plano para as florestas deveria passar pelo "desenvolvimento do meio rural" para "inverter a desertificação do interior".

"Nas últimas décadas não tem havido uma única política que tenha invertido a desertificação do interior. Todos os dias as pessoas saem para o litoral e para fora do país. Isto obviamente tem que envolver todos os ministérios", aponta.

O presidente da Associação Nacional de Engenheiros e Técnicos do Setor Florestal acrescenta que as medidas de um plano para as florestas deve ter "medidas intercalares" e não "esperar 25 anos para ver se o plano funcionou".

Os deputados reúnem-se, às 15h00 desta quarta-feira, no Parlamento, para um debate extraordinário sobre incêndios, com presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.