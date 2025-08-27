Menu
  Noticiário das 17h
  27 ago, 2025
Há três mil horários vazios nas escolas. Tutela abre concurso extraordinário

27 ago, 2025 - 16:17 • Lusa

Diploma cria um regime excecional e temporário para contratar professores para as 10 regiões do país com mais alunos sem aulas.

As escolas continuam com cerca de três mil horários de professores por preencher e o Governo vai abrir um concurso extraordinário com quase 1.800 vagas para zonas com mais dificuldade em atrair docentes.

A duas semanas do arranque do ano letivo, há ainda "cerca de três mil horários por preencher", revelou esta quarta-feira o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, no final de uma reunião com sindicatos para discutir o diploma que cria um regime excecional e temporário para contratar professores para as 10 regiões do país com mais alunos sem aulas.

Na próxima semana, arranca mais uma reserva de recrutamento que permite às escolas contratar mais docentes, mas a tutela decidiu lançar também este ano um concurso externo extraordinário para recrutar professores de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, à semelhança do que aconteceu no passado ano letivo.

As cerca de 1.800 vagas estão concentradas em 10 Quadros de Zona Pedagógica, sendo que a maioria - cerca de 1.100 - é para dar aulas em escolas em Lisboa, disse o ministro, acrescentando que 20% das vagas serão abertas na região de Setúbal e as restantes 10% para escolas do Alentejo e do Algarve.

