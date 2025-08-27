Homem apanhado a destruir carro da PSP de Bragança

Um homem de 25 anos foi apanhado, em flagrante, a destruir um carro da PSP de Bragança, adiantou, esta quarta-feira, fonte do comando distrital à Lusa.

O jovem entrou no recinto da PSP de Bragança e dirigiu-se ao estacionamento onde estavam as viaturas desta autoridade e de seguida atirou várias pedras a um dos carros, acabando por partir o para-brisas.

Um agente da PSP apercebeu-se da entrada do suspeito no recinto, mas já não conseguiu impedi-lo.

O crime contra danos do Estado aconteceu ao final da tarde de sexta-feira.

O suspeito foi imediatamente detido e, depois de tratados os trâmites legais, foi libertado e notificado para comparecer na segunda-feira no Tribunal Judicial de Bragança, para aplicação das medidas de coação.