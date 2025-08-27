Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem apanhado a destruir carro da PSP de Bragança

27 ago, 2025 - 19:26 • Lusa

Um jovem de 25 anos entrou no estacionamento da PSP e apedrejou uma viatura.

A+ / A-

Um homem de 25 anos foi apanhado, em flagrante, a destruir um carro da PSP de Bragança, adiantou, esta quarta-feira, fonte do comando distrital à Lusa.

O jovem entrou no recinto da PSP de Bragança e dirigiu-se ao estacionamento onde estavam as viaturas desta autoridade e de seguida atirou várias pedras a um dos carros, acabando por partir o para-brisas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um agente da PSP apercebeu-se da entrada do suspeito no recinto, mas já não conseguiu impedi-lo.

O crime contra danos do Estado aconteceu ao final da tarde de sexta-feira.

O suspeito foi imediatamente detido e, depois de tratados os trâmites legais, foi libertado e notificado para comparecer na segunda-feira no Tribunal Judicial de Bragança, para aplicação das medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?