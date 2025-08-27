Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Homem atinge cunhado a tiro no Barreiro e barrica-se em casa

27 ago, 2025 - 16:17 • Lusa

O caso registou-se às 13h30 na zona do Barreiro Velho, perto da esquadra da Polícia de Segurança Pública.

A+ / A-

Um homem ficou hoje ferido no Barreiro na sequência de disparos efetuados por um cunhado durante uma discussão na via pública, estando o agressor barricado em casa, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em declarações à agência Lusa, o subcomissário da PSP de Setúbal explicou que o ferido foi atingido com quatro tiros, três na zona lombar e um numa nádega, tendo sido transportado para o hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, distrito de Setúbal.

O caso registou-se às 13h30 na zona do Barreiro Velho, perto da esquadra da Polícia de Segurança Pública.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?