Homem atinge cunhado a tiro no Barreiro e barrica-se em casa

27 ago, 2025 - 16:17 • Lusa
Um homem ficou hoje ferido no Barreiro na sequência de disparos efetuados por um cunhado durante uma discussão na via pública, estando o agressor barricado em casa, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP).
Em declarações à agência Lusa, o subcomissário da PSP de Setúbal explicou que o ferido foi atingido com quatro tiros, três na zona lombar e um numa nádega, tendo sido transportado para o hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, distrito de Setúbal.
O caso registou-se às 13h30 na zona do Barreiro Velho, perto da esquadra da Polícia de Segurança Pública.