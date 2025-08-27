Homem que baleou cunhado no Barreiro entregou-se à polícia

Um homem ficou esta quarta-feira ferido no Barreiro na sequência de disparos efetuados por um cunhado durante uma discussão na via pública.



O atirador, de 36 anos, barricou-se em casa pelas 13h30, mas acabou por se entregar às autoridades horas depois, disse aos jornalistas o subcomissário Leandro Tomé, da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Após negociações com elementos do Grupo de Operações Especiais (GOE), por telefone, "saiu com as mãos no ar, com uma senhora atrás dele, foi detido e não houve qualquer incidente", detalhou um porta-voz da PSP.

A Polícia adianta que na habitação não havia reféns. A mulher estava dentro de casa, mas não na condição de refém.

O homem foi levado para a esquadra da PSP do Barreiro e não tinha em seu poder a arma do crime, adiantou o subcomissário Leandro Tomé, sendo que a investigação decorre.

Em declarações à Renascença, o subcomissário da PSP de Setúbal, Leandro Tomeno, adiantou que o ferido foi atingido com quatro tiros, três na zona lombar e um numa nádega.

Foi depois transportado para o hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, distrito de Setúbal, desconhecendo-se ainda o estado de saúde.

Na zona do Barreiro Velho, foi montado um grande aparato policial, para deter o suspeito.

O caso registou-se pelas 13h30 e, sobre a arma utilizada, sabe-se apenas que operava com "munições de calibre 7.65 milímetros". Quanto às motivações do crime, a PSP fala numa discussão entre familiares.

"De acordo com testemunhas, houve uma discussão e a vítima ameaçou que ia denunciar um hipotético armazém do suspeito - que era seu cunhado - e onde estaria material contrafeito e armas de fogo", avançou o subcomissário Leandro Tomeno.

[notícia atualizada às 17h55]

