Incêndio em Arcos de Valdevez em fase de resolução. Mais de 100 operacionais no local

27 ago, 2025 - 09:52 • Lusa com Redação
O incêndio que lavra em Arcos de Valdevez entrou em fase de resolução na manhã desta quarta-feira.
Segundo o portal de ocorrências da Proteção Civil, pelas 11h05, continuavam 100 bombeiros, apoiados por 33 viaturas, no combate ao fogo, que deflagrou na última quarta-feira, às 15h21, na freguesia de Vale e passou para Cabana Maior e Soajo, em Arcos de Valdevez.
Segundo o presidente da autarquia, Olegário Gonçalves, o fogo lavra em zona de mato, sem habitações em risco.
O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disponibilizou duas máquinas de rasto para abrir caminhos para fazer contrafogo.
[Notícia atualizada às 11h08, com a entrada do fogo em fase de resolução]