Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em Arcos de Valdevez em fase de resolução. Mais de 100 operacionais no local

27 ago, 2025 - 09:52 • Lusa com Redação

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disponibilizou duas máquinas de rasto para abrir caminhos para fazer contrafogo.

A+ / A-

O incêndio que lavra em Arcos de Valdevez entrou em fase de resolução na manhã desta quarta-feira.

Segundo o portal de ocorrências da Proteção Civil, pelas 11h05, continuavam 100 bombeiros, apoiados por 33 viaturas, no combate ao fogo, que deflagrou na última quarta-feira, às 15h21, na freguesia de Vale e passou para Cabana Maior e Soajo, em Arcos de Valdevez.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o presidente da autarquia, Olegário Gonçalves, o fogo lavra em zona de mato, sem habitações em risco.

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disponibilizou duas máquinas de rasto para abrir caminhos para fazer contrafogo.

[Notícia atualizada às 11h08, com a entrada do fogo em fase de resolução]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?