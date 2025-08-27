Incêndios e desertificação. "Os grandes investimentos não devem ser localizados no litoral"

Em 2018, depois dos grandes incêndios de 2017, o Movimento Pelo Interior avançou um vasto conjunto de propostas que passavam pela descentralização e incentivos ficais para a fixação de pessoas e empresas.

Do movimento faziam parte vários ex ministros e académicos, como Jorge Coelho, Miguel Cadilhe e Silva Peneda. É o caso António Fontaínhas Fernandes, na altura presidente do Conselho de Reitores. À Renascença, Fontaínhas Fernandes tenta encontrar razões para praticamente nada ter sido aplicado.





Em 2018, o Movimento pelo Interior fez um conjunto vasto de propostas para revitalizar a região. Consegue identificar as razões pelas quais praticamente nada foi feito?

Num primeiro momento temos de reconhecer que as propostas foram bem atendidas pela opinião pública e nomeadamente pela comunicação social, e conseguimos colocar a questão no mapa. Isso foi muito importante. Entretanto, a Covid-19 trouxe uma realidade nova, com a questão sanitária num primeiro momento, mas depois a recuperação do país face aos efeitos económicos da pandemia.

Entretanto, o governo da altura iniciou o processo com a redefinição e a reutilização da CCDR, dando-lhes as novas competências, nomeadamente na área da cultura da agricultura, mas um novo contexto, o cenário geopolítico de guerra que vive a Europa, criou novas dinâmicas. Portanto, esta questão só viria a reganhar força com a questão dos incêndios. Importa ainda dizer que a Europa está a pensar num novo modelo de redistribuição dos fundos, nomeadamente aquilo que são os fundos regionais, o que pode agravar mais a situação se isto não for devidamente acautelado.

E, do seu ponto de vista, o que pode ser aplicado agora no imediato?

Eu chamo a atenção que, já em 2020, houve um grupo muito interessante de pessoas que quiseram criar um compromisso com a floresta (produtores, empresas, instituições). Criaram uma dinâmica e elaboraram um documento onde se conclui que a floresta podia ganhar uma nova dimensão. Fizeram propostas fundamentadas e era importante agarrar nesses documentos e revisitar. Não necessitam de fazer mais estudos. É preciso perceber tudo o que o que foi escrito e o que foi feito desses estudos. Era preciso fazer essa análise.

Parece-me mais relevante do que fazer mais um estudo e contratar mais uma consultora para estar mais um ou dois anos a fazer essa análise. Entretanto, cai o governo e nada acontece. O objetivo deve ser revisitar todos os documentos que foram já escritos e ver de que forma se pode reapreciar e implementar.

Olhando para esses estudos que já foram feitos o que pode ser aplicado?

Ver aquilo que foi feito do ponto de vista da descentralização de competências e, como já referi, olhar para a questão da agricultura, por exemplo, na área da floresta. Ver quem é que vai gerir a floresta e quem é que vai fiscalizar a floresta. Todos entendemos que a floresta é um ativo.

Os incêndios colocam em causa não só a política de neutralidade carbónica, mas também outro tipo de problemas. É preciso fazer novas plantações sem demoras e julgo que por quem está mais próximo do território. Algo menos centrado em Lisboa poderia dar uma ajuda.

Criar novos organismos com sede no interior?

Não diria criar novos organismos, mas verificar os organismos que já existem e de que forma podem trabalhar, envolvendo as CCDRs, as comunidades intermunicipais, envolvendo as organizações do território. Uma questão é apoiar as vítimas dos incêndios, isso é numa primeira linha, mas pensar forma coerente as dinâmicas de limpeza das florestas e de como é quem as gere pode ter mais rendimento.

Incentivos fiscais à fixação de empresas e pessoas fazem sentido neste momento?

Os grandes investimentos de empresas em Portugal, que continua a ser um país atrativo, não devem ser localizados no litoral. Devem ser colocados no interior porque isso cria várias vantagens. Desde logo poderia fixar os jovens, que são diplomados pelas instituições, sejam universitárias, sejam politécnicas do interior. As instituições fazem o seu trabalho que é atrair jovens, mas depois não conseguem fixa-los. Portanto, poderiam existir incentivos fiscais nesse sentido, tal como para as empresas que apostam em desenvolvimento e inovação. Estas parece-me ser podem medidas importantes a implementar.